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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar vakti 2019! 12 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar saati kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi

Ramazan Ayı'nın yedinci gününde orucunu açacak vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmaya başlandı. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının yedinci orucu bugün 11 Mayıs tarihinde akşam ezanı ile birlikte açılacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da iftar saati kaçta? İşte il il iftar saatleri ve ramazan imsakiyesi...

İftar vakti 2019

İstanbul Ankara İzmir iftar vakti, iftara kaç saat kaldı? soruları iftara vaktine kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor.  Bugün Ramazan ayının yedinci orucunu açacak. Orucunu ilk açan ilk iftar bugün 19.11'da Hakkari'de, en son iftar ise 20:29'de Edirne'de yapılacak. Peki, İstanbul Ankara, Bursa ve diğer iller için iftar saatleri kaçta? İşte Diyanet 2019 Ramazan imsakiyesi...

İFTAR VAKTİ 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar saati, Ramazan ayının yedinci orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 20.18'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 20:00'te, İzmir'de 20:19'da, Diğer illerin 12 Mayıs iftar saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22); 

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

İFTAR YEMEĞİNİN ÖNEMİ

Maddî imkâna sahip olanların özellikle fakir kimselere iftar yemeği yedirmesi güzel bir davranıştır. Hz. Peygamber bu konuda, “Oruçluya iftar yemeği veren kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme olmadan onun alacağı kadar sevap alır” (Tirmizî, “Ṣavm”, 82; İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 45) buyurmuş, yaptığı iftar ve yemek dualarında da müslümanları orucunu açacak kimseleri sofrasında bulundurmaya teşvik etmiştir (Ebû Dâvûd, “Eṭʿime”, 55; Dârimî, “Ṣavm”, 51; Müsned, III, 118, 201).

Resûl-i Ekrem’in bu teşviki, iftar davetlerinin sadece zenginler arasında bir gösteriş yarışı haline gelmesini de önleyici bir uyarı mahiyetindedir. Öte yandan ihtiyaç sahiplerine kadar uzanan iftar daveti, İslâm dininin güçlendirmeye çalıştığı kardeşlik ve sosyal dayanışma ilkesinin bir gereği olduğu gibi oruç ibadetinin kazandırdığı kalp inceliğinin ve diğerkâmlığın da tabii bir tezahürüdür. Oruç ve iftarların fert ve aile hayatında taşıdığı öneme paralel olarak İslâm toplumlarında öteden beri birçok ramazan âdeti ortaya çıkmış ve bir dizi iftar geleneği oluşmuştur.

 

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