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Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörlüğü görevine, iki yıldır IICEC Araştırma Direktörlüğü’nü yürüten Bora Şekip Güray atandı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörlüğü’ne 2018’den bu yana IICEC Araştırma Direktörlüğü’nü yürüten Bora Şekip Güray atandı.

Bora Şekip Güray, IICEC Araştırma Direktörlüğü görevinden önce enerji alanında kamu ve özel sektörden farklı kurumlarda, enerji planlaması ve piyasa işleyişi, enerji politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, enerji sektörü yatırımları, varlık yönetimi gibi çeşitli alanlarda çalıştı ve enerjide bölgesel ve uluslararası işbirliklerine yönelik projelerde de görev aldı.

Güray, IICEC’te Araştırma Direktörü olarak görev yaptığı dönemde de enerji alanında birçok araştırma raporunun üretilmesi, farklı araştırma projelerinin geliştirilmesi ve enerji sektöründe kamu-sanayi-akademi paydaşlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmaları ile hem IICEC araştırmalarının ve bilinirliğinin artırılması hem de enerji sektöründe yürütülen araştırmaların gelişimine katkı sağlamıştı