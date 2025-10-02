İki ayda 3 ölüm: O bulvarda önlem talebi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kayseri-Malatya yolu üzerinde bulunan Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların ardından mahalle sakinleri yetkililerden önlem alınması talep etti.

Tavlusun Mahalle Muhtarı İbrahim Bayram, bölgedeki mahalle muhtarları olarak yetkili mercilere dilekçe verdiklerini belirterek, yol üzerine hız tüneli yapılmasını istediklerini belirtti. Bayram ayrıca kavşakta bulunan ve bir kazanın ardından zarar gören ve sonrasında takılmayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının da geri takılmasını istediklerini söyledi.

Yol üzerinde çok sayıda kaza meydana geldiğini anlatan muhtar Bayram, "Mahallemiz Kayseri-Malatya yolunun sağ tarafında kalıyor. Doğu bölgesinin mahallelerinden biriyiz. Burada otoban bir yolumuz var. Bu yolda da araçların çok hızlı gelmesinden dolayı çok fazla ölümlü ve yaralamalı kaza oluyor. Bunun için önlem alınmasını talep ettik. Doğu bölgesi muhtarları olarak siyasi partilere de valimize de bütün kurum ve kuruluşlarımıza da bilgilerimizi verdik. Bu konu hakkında her tarafta dilekçelerimiz var. Hız tünelinin yapılmasını talep ettik ve kara yollarına ait olduğu için inşallah en yakın zamanda geleceğinin müjdesini verdiler. Biz de bu sırada mevcuttaki üst geçitlerimiz için de asansör istedik. Bunun da yapılacağını söylediler bize. İnşallah olur. Bu kazaların bir daha yaşanmaması için ya vatandaşlarımızın yavaş olmasını ya da EDS koyulmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda bizim burada kavşağımızda bulunan KGYS kameramız kaza nedeniyle kırıldı ve sonrasında takılmadı. Bunu da duyurmak istiyoruz ve geri takılmasını istiyoruz" dedi.