İkinci sınıf öğrencisi en iyi oyuncu

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İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Fırat Kaya, başrolünde yer aldığı 'Aşk Seni Bulur' filmiyle Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali´nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Film, aynı zamanda, 'En İyi Romantik Komedi, En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorilerinde de ödül kazandı.