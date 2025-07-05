İklim göçü: 1 milyar insan risk altında

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) Prof. Dr. Yusuf Demir, 2025-2030 yılları arasında küresel iklim krizi açısından kritik bir dönem olacağını belirtti.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 2025-2030 yılları arası dünya için küresel iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarında ciddi azalma, doğal afetlerde artış ve yaklaşık 1 milyar insanın göç riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

"DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Demir, "Bütün dünyada küresel iklimin etkisini dünya olarak yaşıyoruz. Tabii önümüzdeki süreçte özellikle 2025-2030 arası bütün dünya için küresel iklimin oluşturacağı etkiler ve alınacak tedbirler açısından çok önemli. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yaptığı son açıklamalara göre önümüzdeki bu 5 yıllık süreçte sıcaklık artışında yaklaşık 1.5 derecelik önemli bir artış bekleniyor. Bunun da dünyadaki canlıların yaşamını ve yaşam şartlarının olumsuz etkilemesi bekleniyor. Son günlerde ülkemizde yangınlar, doğal afetler hızla artıyor. Önümüzdeki 5 yıllık bu süreçte dünyayı değerlendirecek olursak, dünyada da bu iklim değişiminin etkisine bağlı olarak doğal afetlerde artışlar bekleniyor. Yangınların ve kasırgaların artması, yağış rejimlerin değişmesi, kuraklığın artması gibi pek çok etkilerin artarak devam etmesi bekleniyor" diye konuştu.