Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." dedi.
İşte il il koronavirüs risk haritası...
20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|61,58
|Adıyaman
|169,81
|Afyon
|47,36
|Ağrı
|41,46
|Aksaray
|214,42
|Amasya
|194,04
|Ankara
|107,99
|Antalya
|119,18
|Ardahan
|86,31
|Artvin
|113,86
|Aydın
|69,07
|Balıkesir
|288,16
|Bartın
|76,89
|Batman
|28,54
|Bayburt
|74,47
|Bilecik
|114,30
|Bingöl
|47,56
|Bitlis
|23,08
|Bolu
|100,38
|Burdur
|72,26
|Bursa
|97,14
|Çanakkale
|202,75
|Çankırı
|122,64
|Çorum
|138,65
|Denizli
|49,38
|Diyarbakır
|18,78
|Düzce
|95,28
|Edirne
|219,49
|Elazığ
|80,11
|Erzincan
|124,13
|Erzurum
|72,40
|Eskişehir
|116,56
|Gaziantep
|87,33
|Giresun
|356,35
|Gümüşhane
|105,15
|Hakkari
|15,69
|Hatay
|61,77
|Iğdır
|107,30
|Isparta
|74,49
|İstanbul
|251,12
|İzmir
|111,41
|Kahramanmaraş
|67,37
|Karabük
|84,15
|Karaman
|89,44
|Kars
|30,53
|Kastamonu
|197,41
|Kayseri
|196,07
|Kırıkkale
|73,91
|Kırklareli
|155,09
|Kırşehir
|61,31
|Kilis
|258,42
|Kocaeli
|176,39
|Konya
|252,18
|Kütahya
|111,33
|Malatya
|140,54
|Manisa
|64,66
|Mardin
|17,08
|Mersin
|80,70
|Muğla
|92,33
|Muş
|21,16
|Nevşehir
|79,35
|Niğde
|104,40
|Ordu
|258,87
|Osmaniye
|198,52
|Rize
|202,41
|Sakarya
|124,49
|Samsun
|508,97
|Siirt
|14,20
|Sinop
|309,06
|Sivas
|55,83
|Şanlıurfa
|18,30
|Şırnak
|8,18
|Tekirdağ
|168,26
|Tokat
|248,72
|Trabzon
|246,95
|Tunceli
|63,52
|Uşak
|19,49
|Van
|27,41
|Yalova
|275,31
|Yozgat
|92,82
|Zonguldak
|81,02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar hatırlatıldı.
Bu kapsamda düşük (Mavi) risk grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında olacak.
Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.
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