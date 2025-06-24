Aday olduğu muhtarlık seçimini kazandığını dile getiren Okur, şunları kaydetti:

"Köyüm ve mezralarım için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnsanlara hizmet etmek için muhtar oldum. İlk olarak köyün yol, su, şebeke gibi sorunlarını çözmeye çalışacağız. Bu sayede hem halkımızın devlete olan bağlılığını hem de desteğini artıracağız. Devletimiz her zaman yanımızda. Hizan'ın tek kadın muhtarı olduğum için gittiğim kurumlarda kapılar sonuna kadar açılıyor. Herkes yardımcı oluyor, destek veriyor. Ben de köyüm ve mezralarım için elimden geleni yapmaya çalışacağım."