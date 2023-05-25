Cenazemizi cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Çok sevenleri vardı. Telefonum salise durmadı. Türkiye’de Atatürkçü, milliyetçi ve karakteri inanılmaz sağlam bir insandı. Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni birkaç yıl evvel Beşiktaş’ta çevirdi. Ajda Pekkan gibi isimleri sahneye çıkarmış bir kulüp. 'İlham Ağabey sayesinde hepimiz ev sahibi olduk. Senin baban müthiş bir insandı' dedi. Bu bana yeter. Piyano çalarak, şarkı söyleyerek bunu yapmış bir insan. En büyük arzusu her zaman Türkiye’nin iyi olmasıydı. Ben babama kendim bakmak istedim ve radikal bir kararla Bodrum’a getirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ajda Pekkan ile 100’üncü yaşını kutladık, babam 100’ü devirmişti. Ajda Pekkan’ın haberinin olup olmadığını bilmiyorum, hemen arar zaten. Hastaneye gelmişti. Yakınlarını çabuk kaybeden bir insan oldum. Babam 100 yaşında ama daha yaşayacak gücü vardı, buraya kadarmış. MESAM bir program yapmak istiyor, başkan AKM’de program düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.