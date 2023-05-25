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İlham Gencer hayatını kaybetti

Caz müzisyeni İlham Gencer, 101 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının oğlu Bora Gencer, "Kalp masajı yaptım ama kurtaramadık" dedi

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  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    Caz müzisyeni İlham Gencer 101 yaşında hayata veda etti.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    Bir süredir Bodrum'da tedavi gören ünlü sanatçı, dün akşam hayatını kaybetti.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    Acı haberi oğlu Bora Gercer, sosyal medya hesabından duyurdu. Bora Gencer şu ifadeleri kullandı:
    Babam,
    Türkiye'nin babası,benim canım,varlığımın sebebi.
    Dünya iyisi,insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.
    Gereken bilgileri daha sonra vereceğim.Büyük üzüntü içindeyiz.
    Çok uğraştık,çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.
    Hastane sürecinde doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.
    Allah sevenlerine sabırlar versin.
    Herkese sevgi ve saygılarımla.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    YARIN VEDA GÜNÜ

    İHA'nın haberine göre; Bora Gencer babasının cenazesinin yarın Cuma namazının ardından kaldırılacağını ifade etti.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    Bora Gencer şunları söyledi: İki yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmaca’nın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    Cenazemizi cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Çok sevenleri vardı. Telefonum salise durmadı. Türkiye’de Atatürkçü, milliyetçi ve karakteri inanılmaz sağlam bir insandı. Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni birkaç yıl evvel Beşiktaş’ta çevirdi. Ajda Pekkan gibi isimleri sahneye çıkarmış bir kulüp. 'İlham Ağabey sayesinde hepimiz ev sahibi olduk. Senin baban müthiş bir insandı' dedi. Bu bana yeter. Piyano çalarak, şarkı söyleyerek bunu yapmış bir insan. En büyük arzusu her zaman Türkiye’nin iyi olmasıydı. Ben babama kendim bakmak istedim ve radikal bir kararla Bodrum’a getirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ajda Pekkan ile 100’üncü yaşını kutladık, babam 100’ü devirmişti. Ajda Pekkan’ın haberinin olup olmadığını bilmiyorum, hemen arar zaten. Hastaneye gelmişti. Yakınlarını çabuk kaybeden bir insan oldum. Babam 100 yaşında ama daha yaşayacak gücü vardı, buraya kadarmış. MESAM bir program yapmak istiyor, başkan AKM’de program düzenleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    İlham Gencer'in vefatının ardından pek çok ünlü isim de üzüntülerini dile getirdi.

    AJDA PEKKAN

    Canım ustam, çok değerli hocam, ilk sahnemin duayeni.. Sevgili İlham Gencer ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    LALE BELKIS

    Notalar yetim kaldı! Müzik tarihimizin büyük ustası İlham Gencer; huzur içinde uyuyun...
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    Kızım Merve’nin biricik dedesi, müzik adamı usta İlham Gencer aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde uyusun ruhu şad olsun.
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    ATİLA ATASOY

    İki büyük star... Hep yaşayacaklar... Yıldızlar yoldaşları olsun... İlham Gencer-Tina Turner
  • İlham Gencer hayatını kaybetti! Bora Gencer babasının son anlarını anlattı - Magazin haberleri

    FEDON

    Saygıdeğer ağabeyim, büyük müzik adamı, 1962'de Osmanbey Çatı kulüpte bize hoşgeldin dediğin günü hatırlıyor ve bugüne dek bir kardeşin olarak kalmanın gururunu yaşıyorum, ruhun şad olsun, nur içinde yat. Yerin dolmaz Bozkurt...

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