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        Haberler Magazin İlhan Mansız: Kayınpederim vefat etti

        İlhan Mansız: Kayınpederim vefat etti

        2023'te Azerbaycanlı Lela Leyla ile evlenen emekli futbolcu İlhan Mansız, kayınpederinin vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:24
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        "Kayınpederim vefat etti"
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        İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile 2023'te hayatını birleştirmişti. Çiftin, geçtiğimiz yıl, Imre Leon adında da bir çocukları dünyaya gelmişti.

        Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İlhan Mansız, kayınpederinin vefat ettiğini duyurdu. Mansız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Güzel kalpli kayınpederimizi dün gece kaybettik. Ardından da büyük bir boşluk, güzel hatıralar ve çokça sevgi bıraktı. Ruhun şâd olsun.

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