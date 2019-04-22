İlk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2019 Ramazan Ayı'nın başlayacağı tarihi araştırıyor. Son yıllarda yaz aylarına denk gelen, Ramazan ayı ve sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı uzun yaz tatillerinin yapılmasında etkili oldu. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, cevabı...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Müslümanlar için önemli aylardan biri olan Ramazan ayında ilk oruç, 5 Mayıs 2019 Pazar günü tutulacaktır. 3 Haziran Pazartesi günü ise orucun son günüdür.

2019 Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile Ramazan Bayramı tatilli 1 - 9 Haziran arasında toplam 9 güne çıkarıldı.

29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?



Mübarek üç aylardan ilki olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.