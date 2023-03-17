"SEN BENİM EN İYİ SIRDAŞIMSIN"

Öte yandan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz 2021'in Aralık ayında Sara Arfaoui'ye evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Arfaoui, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. İtalyan model, mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti: Bütün bunlar bir rüya gibi! Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum!