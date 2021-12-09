Evleniyorlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'nin Manchester City takımında yer alan futbolcu İlkay Gündoğan, dün akşam bir süredir aşk yaşadığı İtalyan model Sara Arfaoui'ye evlenme teklifi etti.

Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Arfaoui, o anların videosunu da sosyal medya hesabından yayınladı.

"SEN BENİM EN İYİ SIRDAŞIMSIN"

İtalyan model, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

Bütün bunlar bir rüya gibi! Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum!

Paylaşımda İlkay Gündoğan'ın evi güllerle donatması da dikkatlerden kaçmadı. Çiftin, 2022'nin yaz ayında evleneceği konuşuluyor.

"MİNNETTARIM"

Öte yandan Sara Arfaoui, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisinin 31. yaş günü için sürpriz bir parti organize etmişti. Arfaoui, Manchester'daki bir mekanı balonlarla doldurmuştu. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle mutluluk pozunu, "Bir yıl daha müteşekkir ve minnettarım." notuyla yayınlamıştı.

"EN İYİ ARKADAŞIM"

Sara Arfaoui de aynı kareyi, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı." sözleriyle paylaşmıştı.