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        Haberler Magazin İlker Kaleli'den Sıla'ya duygusal mesaj - Magazin haberleri

        İlker Kaleli'den, Sıla'ya: Hayatımın en güzel şarkısı

        İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın 45'inci yaşını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 17:56 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:56
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        "Hayatımın en güzel şarkısı"
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        Uzun süredir şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Ünlü oyuncu, sevgilisinin 45'inci yaşı için birlikte yer aldıkları fotoğraflarını yayımlayarak; "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" ifadesini kullandı.

        Sıla da geçtiğimiz mayıs ayında 41'inci yaşına giren sevgilisi için; "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" mesajını paylaşmıştı.

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        #sıla
        #İlker Kaleli
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