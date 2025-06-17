İlker Kaleli'den, Sıla'ya: Hayatımın en güzel şarkısı
İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın 45'inci yaşını kutladı
Uzun süredir şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, sevgilisinin 45'inci yaşı için birlikte yer aldıkları fotoğraflarını yayımlayarak; "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" ifadesini kullandı.
Sıla da geçtiğimiz mayıs ayında 41'inci yaşına giren sevgilisi için; "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" mesajını paylaşmıştı.