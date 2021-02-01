İmalat PMI son 6 ayın en yükseğinde

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İmalat sanayinde TL'nin görece istikrar kazanması ham madde ve fabrika çıkış fiyatlarındaki keskin artışların bir miktar azalmasını sağladı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI, Aralık ayında 50.8 değerini alırken Ocak'ta 54.4 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Yeni siparişler iki aydır süregelen daralmanın ardından tekrar büyümeye geçti. Aralık ayında 45.9'a gerileyen yeni siparişler alt endeksi Ocak'ta 53.4'e yükselerek Ağustos'tan bu yana en hızlı büyümeye işaret etti. Yeni ihracat siparişleri endeksi de iki aylık daralmanın ardından 47.7'den 53.4'e çıktı. Üretim alt endeksi yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak 47.7'den 52.6'ya çıktı.

İmalatçılar Türkiye ve yurtdışında salgına karşı başlatılan ve sıkılaşan tecrit önlemlerinin iki aydır yeni siparişler ve üretimde daralmaya yol açtığını ancak yurtiçi ve dışında koronavirüse karşı genel nüfusun aşılanmaya başlamasının sektörü olumlu etkilediğini ifade ettiler.

Salgın nedeniyle alınan tecrit önlemleri sonucu tedarik zincirinde meydana gelen aksamaların devam ettiği de görüldü. Ham madde tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ham madde ve girdi fiyatlarındaki keskin artış devam etti ancak artış hızı altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Endeks hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "COVID-19 vaka sayılarındaki azalışa bağlı olarak üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri döndü... Aşı tarafındaki olumlu gelişmeler de Ocak ayında daha canlı bir görünümün oluşmasına katkı sağladı. Dünya çapında tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de sektörün yakın geleceği salgın ve aşı uygulamalarıyla ilgili gelişmelere bağlı olacak" dedi.