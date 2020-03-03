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IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal ortama taşınması için ortak bir plan uygulama kararı alındığını bildirdi

IMF-Dünya Bankası
AA

Georgieva ve Malpass tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler ve neden olduğu "insanlık trajedisinden" derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Virüsle ilgili artan sağlık endişeleri göz önüne alınarak, IMF ve Dünya Bankası Grubu yönetim kurulları, 2020 IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nın sanal formata uyarlanması için ortak bir plan uygulama kararı aldı. Amacımız, Bahar Toplantıları katılımcıları ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini garanti altına alırken, üyelerimize verimli bir şekilde hizmet etmektir." ifadeleri kullanıldı.

Paydaşlarla üretken bir diyalog sürdürme konusunda kararlı olunduğu, üyelerle politika müzakerelerini gerçekleştirmek için bilgi işlem ve sanal iletişim kabiliyetlerinin tümüyle geliştirileceği bildirildi.

Açıklamada, IMF ve Dünya Bankası analizlerinin paylaşılmaya devam edileceği belirtilerek, "Bu formatla, üye ülkelerimizin Bahar Toplantıları'nda küresel ekonomik meseleleri etkin bir şekilde ele alabileceklerinden eminiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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