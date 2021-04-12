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HaberlerRamazanİMSAKİYE 2021 Ramazan | 13 Nisan imsak (Sahur) saati: İstanbul, İzmir, Ankara
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İMSAKİYE 2021 Ramazan | 13 Nisan il il imsak (Sahur) saatleri

2021 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerekli hesaplamaların yapılmasının ardından belirlendi. 2021 Ramazan Ayı'nın ilk sahuruna bu gece kalkılıp, ilk oruca niyet edilecek. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul imsak saati ve 81 il imsak saati için 2021 Ramazan imsakiyesi sayfasını haberimizde derledik. İşte, 13 Nisan 81 il ve Ankara, İzmir İstanbul sahur saati...

İMSAKİYE 2021 Ramazan | 13 Nisan imsak (Sahur) saati: İstanbul, İzmir, Ankara

Ankara, İzmir ve İstanbul imsak - sahur saati (13 Nisan) 2021 Ramazan Ayı'nın ilk orucuna niyet etmek için bu gece sahura kalkacak inanalar tarafından merak edilip araştırılıyor.Tüm iller için sahur - imsak saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tesit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Habertürk İmsakiye 2021 sayfası ürerinden bulunduğunuz ili seçerek sahur - imsak saatini öğrenebilirsiniz. İşte, 2021 Ramazan imsakiyesi ve Ankara, İzmir ve İstanbul imsak - sahur saatleri...

TÜM İLLERİN İMSAK SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İÇİN İMSAK SAATİ - İSTANBUL SAHUR SAATİ (13 NİSAN)

İstanbul sahur saati yani İstanbul imsak saati 13 Nisan Salı günü yani 2021 Ramazan Ayı'nın ilk gününde oruç tutmak için niyet edecek İstanbullular tarafından merak ediliyor. Habertürk Ramazan 2021 imsakiye sayfasına göre İstanbul için imsak saati yer aldı.

13 Nisan İstanbul imsak saati: 04.50

ANKARA İÇİN İMSAK SAATİ - ANKARA SAHUR SAATİ (13 NİSAN)

2021 Ramazan Ayı'nın ilk günü yani 13 Nisan Salı günü Başkent Ankara'da oruç tutmak için niyet edecekler, "13 Nisan Ankara imsak saati kaç?" ve "Ankara sahur saati kaç? sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Habertürk Ramazan 2021 imsakiye sayfasında Ankara için imsak saatleri yer aldı.

13 Nisan Ankara İmsak saati: 04.38

İZMİR İÇİN İMSAK SAATİ - İZMİR İMSAK SAATİ (13 NİSAN)

İzmir için imsak saati kaç? İzmir sahur saati belli oldu mu? Bu gece 2021 Ramazan Ayı'nın ilk gün orucunu tutmak için İzmir'de sahura kalkacaklar, bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Habertürk Ramazan 2021 imsakiyesinde İzmir imsak saati yer aldı.

13 Nisan İzmir imsak saati: 05.05

SAHUR VE İMSAK NEDİR?

Sahur, Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce yiyip içmek için kalktıkları imsak saatine yakın vakte verilen genel isimdir.

İmsak ise orucun başladığı saattir. Güneş ışınlarının ilk belirdiği ve gecenin sonlanması olarak kabul edilen vakittir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”

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