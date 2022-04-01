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İllere Göre İmsakiye
İSTANBUL Merkez
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
1 23.03.2023 Perşembe 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
2 24.03.2023 Cuma 05:29 06:55 13:16 16:42 19:26 20:47
3 25.03.2023 Cumartesi 05:27 06:53 13:15 16:43 19:27 20:48
4 26.03.2023 Pazar 05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
5 27.03.2023 Pazartesi 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50
6 28.03.2023 Salı 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51
7 29.03.2023 Çarşamba 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53
8 30.03.2023 Perşembe 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54
9 31.03.2023 Cuma 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
10 01.04.2023 Cumartesi 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
11 02.04.2023 Pazar 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
12 03.04.2023 Pazartesi 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
13 04.04.2023 Salı 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00
14 05.04.2023 Çarşamba 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
15 06.04.2023 Perşembe 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
16 07.04.2023 Cuma 05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04
17 08.04.2023 Cumartesi 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06
18 09.04.2023 Pazar 04:59 06:28 13:11 16:49 19:43 21:07
19 10.04.2023 Pazartesi 04:57 06:27 13:11 16:50 19:44 21:08
20 11.04.2023 Salı 04:55 06:25 13:10 16:50 19:45 21:10
21 12.04.2023 Çarşamba 04:53 06:24 13:10 16:51 19:47 21:11
22 13.04.2023 Perşembe 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:12
23 14.04.2023 Cuma 04:49 06:21 13:10 16:51 19:49 21:14
24 15.04.2023 Cumartesi 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
25 16.04.2023 Pazar 04:46 06:17 13:09 16:52 19:51 21:16
26 17.04.2023 Pazartesi 04:44 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18

Kadir Gecesi
27 18.04.2023 Salı 04:42 06:14 13:09 16:53 19:53 21:19
28 19.04.2023 Çarşamba 04:40 06:13 13:08 16:53 19:54 21:21
29 20.04.2023 Perşembe 04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:22

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Bayram Namazı : 06:49

İMSAKİYE 2023

Ramazan ayı, tüm Müslümanlar için önemli ve kutsal bir aydır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İmsakiye 2023 ile birlikte, iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı saati gibi bilgileri içeren detaylı bir takvim yayınlandı.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ

İstanbul iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih vakti bilgileri, bu sayfada yer almaktadır. İftar saatleri, her gün güneşin batmasıyla başlar ve sahur vakti, gün doğumundan birkaç dakika önce sona erer. Ramazan ayı boyunca tutulacak oruç, Müslümanların ibadetinin en önemli unsurlarından biridir. Bu ay boyunca insanlar, gün boyunca yemek ve içmekten kaçınırlar ve iftar saatlerinde, aileleriyle bir araya gelerek, bereketli sofralar paylaşırlar. İstanbul iftar saatleri takvimi, burada yaşayan ve oruç tutanlar için faydalı bir kaynaktır. İftar saati her gün İmsakiye takvimine göre değiştiğinden, bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

İSTANBUL SAHUR SAATLERİ

Sahur, İslam dininin inancına göre sabahın erken saatlerinde Müslümanlar tarafından, özellikle Ramazan ayında veya diğer aylarda, İslam'ın bir ibadeti olan orucun başlamasından önce, yani imsak vaktinden önce tüketilmesi sünnet olan son yemektir. İstanbul sahur vakti de bu noktada en çok merak edilenler arasında öne çıkmaktadır. İmsakiye 2023 sayfasından İstanbul sahur saatleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

TERAVİH SAATİ

Teravih Namazı, Ramazan ayının önemli bir ibadeti olarak kabul edilir. Teravih namazı vakti, İmsakiye takviminde belirtilen saatlere göre belirlenir ve her akşam camilerde toplanarak kılınır.

30 GÜNLÜK İMSAKİYE TAKVİMİ

İmsakiye 2023, İstanbul için güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti bilgilerini içerir. Ramazan ayının bu kutsal ayında, tutulacak oruç ve kılınacak teravih namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir.

Dualar ve Sureler
Fetih Suresi Nazar Duası Felak Nas Suresi Ayetel Kürsi
Nasr Suresi Kalem Suresi Maun Suresi Nisa Suresi
Müzzemmil Suresi Tekasür Suresi Tin Suresi Müddessir Suresi
Cuma Suresi Al-i İmran Suresi Zilzal Suresi Ettehiyyatü Duası
Sübhaneke Duası Duha Suresi Fil Suresi İnşirah Suresi
Asr Suresi İhlas Suresi Kehf Suresi Fatiha Suresi
Tebbet Suresi Kevser Suresi Kadir Suresi Kureyş Suresi
Salli Barik Duaları Rızık Duası Dilek Duası Münafikun Suresi
Beyyine Suresi Şifa Duası Alak Suresi Yasin Suresi
Bakara Suresi Kunut Duaları
    GÜNÜN DUASI
  • Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!
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    AYET
  • Siz ey imana ermiş olanlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı, ki Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız.
    Bakara, 183
    HADİS
  • İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
    Tirmizi

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