Kalem Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kalem Suresi, Kur'an'ın 68. suresidir. Sure, 52 ayetten oluşur. Surenin, ikinci iniş sırasına sahip olduğu rivayet edilmektedir. Sure, ismini 1. ayette geçen "kalem" kelimesinden almıştır. Bu sure, Kur'an'ın inen ilk suresi olan Alak Suresi'nin vahyen devamıdır. Alak Suresi'nde kısa, öz olarak verilen bazı değinmeler, bu surede detaylandırılmıştır. Kalem Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kalem Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...