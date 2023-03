Ala Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Ala Suresi, Kur'an'ın 87. suresidir. Sure, 19 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure, iniş sırasına göre 8. suredir. Tekvir Suresi'nden sonra, Leyl Suresi'nden önce inmiştir. Sure, adını ilk ayette geçen ve Allah'ı tanımlayan "en yüce" anlamındaki "el-A'lâ" kelimesinden almıştır. Ayrıca A'lâ, İslam'da Allah'ın 99 isminden biridir. Surede Allah’ın yüceliğinden ve kudretinden, kâfirlerin durumundan, Kur’an okuma ve ezberleme kolaylığından, dünya hayatının ebedi kurtuluşa hizmet etmesi halinde bir değer ifade edeceğinden bahsedilir. Ala Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Ala Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...