Zilzal Suresi okunuşu ve anlamı: Zilzal Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

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Zilzal Suresi Konusu Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir. Zilzal Suresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü suredir. Nisa suresinden sonra, Hadid suresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkani, V, 562). Zilzal Suresi Fazileti Surenin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahabi Resulullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber “elif lam ra’”, “ha mim” veya tesbih kavramıyla başlayan surelerden okumasını söylemiş, sahabi bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sure okutmasını talep etmiştir. Resul-i Ekrem ona Zilzal suresini okutmuştur. Sahabi okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilave etmeyeceğim” demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur” (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaut], XI, 139-141; Ebu Davud, “Şehru ramażan”, 9; İbrahim Ali, s. 302-303, 360-361). Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resulullah, Zilzal suresinin Kur’an’ın yarısına, İhlas’ın üçte birine, Kafirun suresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizi, “Feżaʾilü’l-Ḳurʾan”, 10; İbrahim Ali, s. 360-363; Kafirun suresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehabeddin Mahmud el-Alusi, Zilzal suresinin Kur’an’ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve ahirete dair olmasına, surenin ahiret ahkamını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır (Ruḥu’l-meʿani, XXX, 602). İsmail Hakkı Bursevi Tefsiru Sureti’z-Zelzele adıyla bir risale kaleme almıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 116a-121a).

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Zilzal Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu) Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Başka ayetlerde anlatıldığı üzere kıyamet kopacağı gün surun birinci defa üflenmesiyle yerküresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelecek ve dağlar yerlerinden kopup savrulacak, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmayacaktır (krş. Kehf 18/47; Taha 20/101-107). Çünkü “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır” (Hac 22/1). 2. Ayette belirtilen “yerin ağırlıklarını dışarı atması” ile ne kastedildiği hususunda öne çıkan açıklamalar şunlardır: a) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; b) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lavların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının surun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!” diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir. “O gün yer, rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır.” mealindeki 4-5. ayetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir (İbn Mace, “Zühd”, 31). b) O gün Allah’ın hükmü uyarınca arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. c) Yer, o büyük sarsıntıyla adeta dünyanın son bulduğunu ve ahiretin geldiğini haber verir (Razi, XXXII, 59). Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Ayetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır.