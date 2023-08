Zilzal Suresi okunuşu ve anlamı: Zilzal Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

1 Şurada Paylaş!









Zilzal Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Zilzal Suresi, Kur'an'ın 99. suresidir. Sure, 8 ayetten oluşur. Bu sure tamamıyla Medine devrinde indirildiğine inanılan sure ismini içinde geçen zelzele isminden alır ki Türkçede deprem, sarsıntı anlamlarına gelir. Sure yeryüzünün büyük bir zelzele ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarı atacağı günü hatırlatarak başlar. Surede yeniden dirilen insanların yaptığı iyi işlerin mükafatını, yaptığı kötü işlerin cezasını göreceğinden bahseder. Zilzal Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Zilzal Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...