"İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza!

Yasak döneminden bu yana 40 ton kaçak avlanmış balığın ele geçirildiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti: "İnci kefalinin avlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari para cezası uygulandı, iki tekneye el konuldu. 10 ton kaçak avlanmış canlı, 30 ton da ölü balık ele geçirildi. Ekiplerimiz canlı balıkları suya bıraktı, ölü balıklar da imha edildi. Çalışmalarımız aksamalara mahal verilmeden devam ediyor."