"İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza!

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari para cezası verildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle alınan sıkı önlemler 15 Temmuz'a kadar sürecek

ABONE OL
AA

  • Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden balıkların güvenli bir üreme dönemi geçirmeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle sıkı önlemler alınıyor.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Van ve Bitlis'te 3 ay süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan ekipler, akarsu ağızlarına bırakılan ağları topluyor, canlı ele geçirilen balıkları da suya bırakıyor.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik Su Ürünleri Kontrol Timi de kaçak avcılığa müsait alanlar ile balıkçı teknelerini denetliyor, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda bilgilendiriyor.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 51 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 390 bin lira idari ceza uygulandı, iki tekneye el konuldu.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı süresince 7 gün 24 saat esasıyla emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle zorlu göç yolculuğundaki inci kefalini korumaya çalıştıklarını söyledi.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Yasak döneminden bu yana 40 ton kaçak avlanmış balığın ele geçirildiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti: "İnci kefalinin avlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari para cezası uygulandı, iki tekneye el konuldu. 10 ton kaçak avlanmış canlı, 30 ton da ölü balık ele geçirildi. Ekiplerimiz canlı balıkları suya bıraktı, ölü balıklar da imha edildi. Çalışmalarımız aksamalara mahal verilmeden devam ediyor."
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

    Alınan önlemler sayesinde inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunun daha rahat gerçekleştiğini anlatan Görentaş, "Gölde yılda yaklaşık 10 bin ton inci kefali avcılığı yapılıyor. Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bununla sağlıyor. İnci kefali kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Son dönemlerde verilen 'inci kefali av yasağı' konulu eğitimler sayesinde toplumda bir bilinç oluştu. Vatandaşların inci kefalini sahiplendiğini, yasak avcılığın da giderek azaldığını görüyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor" diye konuştu.
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler
  • "İncileri" kaçak avlayanlara 390 bin lira ceza! - Güncel son dakika haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.