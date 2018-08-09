SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Independent "Tüm çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı

01.05.2018 - 11:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Independent Gazetesi, “Tüm çiftlerin yaşamlarında en az bir kez gitmesi gereken yerler” listesi hazırladı. Listenin bir numarasında Kapadokya yer alıyor

  • 1 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    1 | 33

    Artık sadece internetten yayın yapan İngiliz Independent Gazetesi, “Tüm çiftlerin yaşamlarında en az bir kez gitmesi gereken yerler” listesi hazırladı. Listenin bir numarasında Kapadokya yer alıyor. Kapodokya için “Aşkınızı alıp Türkiye’deki Kapadokya’nın sıradışı coğrafyasına götürün. En iyi manzarayı balon turunda görürsünüz” deniyor.

  • 2 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    2 | 33

    Listenin 20’nci sırasında bulunan İstanbul için ise “Kapalıçarşı’da birlikte kaybolun, kendinizi baş döndüren baharat kokularına bırakın. Ayrıca Boğaz’daki eğlence mekânlarına da gidebilirsiniz” şeklinde yorum yapılmış. İşte tüm çiftlerin yaşamlarında en az bir kez gitmesi gereken yerler listesi...

    1- KAPADOKYA

  • 3 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    3 | 33

    2- KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT, FİNLANDİYA

  • 4 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    4 | 33

    3- BANGKOK, TAYLAND

  • 5 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    5 | 33

    4- PARİS, FRANSA

  • 6 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    6 | 33

    5- ZANZİBAR, TANZANYA

  • 7 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    7 | 33

    6- UDAIPUR, HİNDİSTAN

  • 8 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    8 | 33

    7- KLEVAN, UKRAYNA

  • 9 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    9 | 33

    8- NIHIWATU, SUMBA, ENDONEZYA

  • 10 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    10 | 33

    9- SANTORİNİ, YUNANİSTAN

  • 11 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    11 | 33

    10- WAIHEKE ADASI, YENİ ZELANDA

  • 12 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    12 | 33

    11- KERALA, HİNDİSTAN

  • 13 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    13 | 33

    12- CHEFCHAOUEN, FAS

  • 14 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    14 | 33

    13- AMALFİ SAHİLİ, İTALYA

  • 15 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    15 | 33

    14- MALDİVLER

  • 16 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    16 | 33

    15- SAVANNAH, GÜRCİSTAN

  • 17 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    17 | 33

    TRENLE BİR UÇTAN BİR UCA AMERİKA GEZİSİ

  • 18 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    18 | 33

    17- MCKENZIE GÖLÜ, AVUSTRALYA

  • 19 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    19 | 33

    18- VENEDİK, İTALYA

  • 20 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    20 | 33

    19- ARENAL, KOSTA RİKA

     

  • 21 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    21 | 33

    20- iSTANBUL, TÜRKİYE

  • 22 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    22 | 33

    21- ZERMATT, İSVİÇRE

  • 23 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    23 | 33

    22- BLUE LAGOON, İZLANDA

  • 24 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    24 | 33

    23- HAVANA, KÜBA

  • 25 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    25 | 33

    24- DUBROVNİK, HIRVATİSTAN

  • 26 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    26 | 33

    25- KARNAVAL, RIO DE JANEIRO, BREZİLYA

  • 27 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    27 | 33

    26- SEYŞELLER

  • 28 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    28 | 33

    27- SABI SANDS GAME RESERVE, GÜNEY AFRİKA

  • 29 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    29 | 33

    28- AMAZON ORMANLARI, PERU

  • 30 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    30 | 33

    29- ALBERTA, KANADA

  • 31 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    31 | 33

    30- DARBY, MONTANA

  • 32 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    32 | 33

    31- GRANADA, İSPANYA

  • 33 Independent "Çiftlerin en az bir kez gitmesi gereken yerler" listesini açıkladı
    33 | 33

    32- BWINDI FOREST ULUSAL PARKI, UGANDA

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 6
  • Misafir 26 Haziran 2018 Salı 10:36
    Paran varsa yanında
  • Misafir 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:03
    orası nire
  • Misafir 01 Mayıs 2018 Salı 11:45
    cezayir nirede
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X