İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 28 Temmuz benzin ve motorin ne kadar oldu?
Motorin fiyatlarında beklenen indirim 28 Temmuz itibarıyla pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatında 1,33 TL'lik düşüş yaşanırken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "28 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi" sorguları öne çıkarken, indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte 28 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi...
Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt tabelaları yeniden değişti. 28 Temmuz Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 1,33 TL indirim uygulanırken, sürücüler güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor. "28 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları", "Benzin ve motorin ne kadar oldu?" ve "Motorin kaç TL?" soruları gündemdeki yerini korurken, indirim sonrası benzin, motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
ABD ve İran'ın çatışmalara ara vermesinin ardından uluslararası ürün fiyatlarında gevşeme yaşanırken bu durum yurt içine de indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 28 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,33 TL indirim yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 77,16 TL'ye geriledi.
BENZİNE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.06 TL
Motorin: 78.32 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.35 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL