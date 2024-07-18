Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Starmer düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için 84 milyon sterlinlik fon açıkladı | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı Starmer düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için 84 milyon sterlinlik fon açıkladı

        "Düzeniz göçle mücadele için göçün kaynağında da mücadele yürütmeliyiz" diyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Afrika ve Ortadoğu'daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik yeni bir fon duyurdu. Düzensiz göç sorunuyla ciddi şekilde ilgilenmek gerektiğine vurgu yapan Starmer, bu nedenle geçmiş İngiltere hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme projesini iptal ettiğini hatırlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:23 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göç için 84 milyon sterlinlik fon
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzensiz göçü başladığı yerde çözmek için Afrika ve Orta Doğu'daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik bir fon açıkladı.

        Starmer, İngiltere'nin başkent Londra'ya yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Blenheim Sarayı'nda ev sahipliği yaptığı 4. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında zirveyi değerlendirdi.

        Zirvede Ukrayna'ya desteğin güçlü şekilde vurgulandığını kaydeden Starmer, bu ülkenin yaklaşan kış öncesi enerji ihtiyacının giderilmesi konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

        Starmer, Ukrayna'nın sadece kendi halkı için değil Avrupa halkları, demokrasi ve özgürlükler için savaştığını belirterek, "Bizim güvenliğimiz de Ukrayna'da başlar." dedi.

        REKLAM

        Avrupa'nın genel güvenliğinin de zirvede masaya yatırıldığını anlatan Starmer, Moldova gibi bazı ülkelerin doğrudan tehdit altında bulunduğunu ifade etti.

        Starmer, İngiltere'nin Avrupa Birliği'yle (AB) işbirliğinin düzensiz göç, savunma ve güvenlik alanında daha da güçleneceğine işaret ederek, "İlişkilerimizi yeniden düzenliyoruz. Bugünkü zirvenin merkezinde olan konulardan biri de buydu. Göçmen kaçakçılarının başını ezecek, çalışma sistemlerini bozacak ve sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz. Bunu, vergi mükelleflerinin paralarını saçma projelere harcayarak değil, uluslararası hukuka uygun pratik çözümlerle yapacağız." diye konuştu.

        İngiltere'nin Europol'deki varlığını artırmanın bu yolda bir adım olduğuna dikkati çeken Starmer, "Düzeniz göçle mücadele için göçün kaynağında da mücadele yürütmeliyiz. Bugün, Afrika ve Orta Doğu'daki projelerde kullanılmak üzere 84 milyon sterlinlik (Yaklaşık 3,6 milyar TL) yeni bir fon açıklıyorum. Buna insani ve sağlık destekleri, iş fırsatları bulunan mesleki eğitim ve eğitime ulaşım projeleri de dahil. Bu, göçün önüne geçmek için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        RUANDA PLANI'NA "SAÇMALIK" DEDİ

        Starmer, toplantının soru-cevap bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Düzensiz göçü çözmek için sihirli bir değnek yok." sözüne değinerek, "Bir sihirli değnek olsaydı bu çok uzun süre önce kullanılırdı." dedi.

        Düzensiz göç sorunuyla ciddi şekilde ilgilenmek gerektiğine vurgu yapan Starmer, bu nedenle geçmiş İngiltere hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme projesini iptal ettiğini hatırlattı.

        Göreve geldiği 5 Temmuz itibarıyla Ruanda Planı iptal edilip buraya harcanacak parayla sınır koruma güçlerine olan desteğin ve takviyenin artırıldığını ifade eden Starmer, yaklaşık 2 haftada ülkeye 550 düzensiz göçmenin girmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

        "Biz, çözülmemiş çok büyük bir problemi devraldık. Kimse bunun kolay olduğunu söylemiyor. Bu bizim için bir sınama, biz muhalefetteyken de hükümet için bir sınamaydı. Ama çok zaman ve kaynak kaybettik. İçişleri Bakanlığımız işlemeyecek bir saçmalıkla (Ruanda Planı) zaman kaybetti. Sınır güvenliğine destek verilerek adımlar atılabilirdi. Bu yıl rekor sayıda düzensiz göçmen ülkemize girdi. İki hafta önce insanlara bize oy vermeleri gerektiğini söylerken kısa sürede bunu tek hareketle değiştiremeyiz."

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İngiltere
        #Göç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı