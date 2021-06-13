2020 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngilizler iyi bir başlangıç yapmanın peşinde. 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatlar ise yarı finalde devirdiği rakibine rövanşı da vermemek için sahada.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN

STAT: Wembley

SAAT: 16.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Daniele Orsato

İNGİLTERE: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate

HIRVATİSTAN: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Perisic, Kramaric, Rebic

TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic