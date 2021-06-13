2020 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngilizler iyi bir başlangıç yapmanın peşinde. 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatlar ise yarı finalde devirdiği rakibine rövanşı da vermemek için sahada.
İNGİLTERE - HIRVATİSTAN
STAT: Wembley
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Daniele Orsato
İNGİLTERE: Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane
TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate
HIRVATİSTAN: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Perisic, Kramaric, Rebic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic
YORUMLAR