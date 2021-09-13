İngiltere'den İran'a çağrı 0:00 / 0:00

AA

Raab, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, istikrarlı bir Afganistan konusunda iki ülkenin ortak çıkarlarını ele aldıklarını bildirdi.

İngiliz bakan ayrıca, İran'ı keyfi olarak gözaltına alınan tüm İngiliz vatandaşlarını serbest bırakmaya ve Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)​​​​​​​ görüşmelerine geri dönmeye çağırdığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, önceki hükümet döneminde Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmeleri sürdürmeyi planladıklarını ancak müzakerelerin İran'a somut sonuçlar sunması gerektiğini söylemişti.

UAEA BAŞKANI GROSSİ DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Abdullahiyan, "İran halkının çıkarlarının temin edildiği müzakereleri memnuniyetle karşıladığımızı açıkça belirttik. Biz müzakere masasından kaçmaya çalışmıyoruz ve 13'üncü hükümet, yalnızca somut kazanımlar doğrultusunda İran ve halkının çıkarlarını temin eden müzakereleri sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

UAEA Başkanı Grossi, İran'la sorunların giderilmesi için yeni yönetimle diyaloğun önemini vurguladı. Grossi, "İran'da bildirilmeyen yerlerde nükleer malzemenin bulunduğundan ve bu nükleer malzemenin mevcut konumlarının Ajans tarafından bilinmediğinden derin endişe duyuyorum" ifadeleri yer verdi.

Grossi, dün başkent Tahran’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile yaptığı görüşmede bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve gözlem çalışmaları için gerekli olan ekipmanların kurumun müfettişleri tarafından bakıma alınması ve kamera gibi kayıt cihazları için hafıza kartlarının yenilenmesi hususunda fikir birliği sağlandığını ifade etmişti.