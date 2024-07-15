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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İngiltere Kralı III. Charles: Final bile büyük başarı - Futbol Haberleri

        İngiltere Kralı III. Charles: Final bile büyük başarı

        İngiltere Kralı III. Charles, EURO 2024 finalinde İspanya ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 01:37 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:37
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        "Final bile büyük başarı"
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        İngiltere Kralı III. Charles, İngiltere ile İspanya arasında oynanan EURO 2024 finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BAŞIMIZI DİK TUTMALIYIZ"

        Kral III. Charles çağrıda bulunarak, "Bu akşam zafer elinizden kaçmış olsa da, eşim ve ben, sizi ve teknik ekibinizi başınızı dik tutmaya çağırırken tüm aileme katılıyoruz.'' dedi.

        "FİNALE ULAŞMAMIZ BİLE BAŞLI BAŞINA BÜYÜK BİR BAŞARI"

        Sözlerine devam eden Charles, ''Herhangi bir düzeyde sportif faaliyetlere katılmış olan herkes, ödül bu kadar yakınken böyle bir sonucun ne kadar umutsuz hissettirebileceğini bilecek ve İspanya'yı tebrik ederken bile yürekten sempati göndererek bana katılacaktır. Ancak lütfen Avrupa Şampiyonası finaline ulaşma başarınızın başlı başına büyük bir başarı olduğunu ve bugün Üç Aslan için kükremeye devam edecek bir ulusun gururunu beraberinde getirdiğini bilin ve önümüzde uzanan birçok zaferde bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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