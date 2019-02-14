En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da diğer insanlarla iletişim kurabilmek için mesajlaşma özelliği kullanılıyor.

Sadece mobil uygulamada mevcut olan bu mesajlaşma özelliği, ne yazık ki bilgisayarından Instagram’a giren kullanıcılar için sunulmuyordu.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong’un ekran görüntülerini yayınladığı paylaşıma göre ise Instagram, masaüstünde direkt mesaj (DM) özelliğini test ediyor.

Şu anda çok kısıtlı bir masaüstü deneyimi sunan Instagram, bilgisayar kullanıcılarına mobil versiyonun sadeleştirilmiş halini kullandırıyor. Direkt fotoğraf yüklemek mümkün olmadığı gibi mobildeki yeni özelliklerin masaüstü versiyona yansımasında da çok yavaş kaldığını söyleyebiliriz.

Kullanıcıların istekleri karşısında Instagram yetkilileri masaüstü kullanıcıları için fotoğraf ve hikaye yükleme özelliklerini getirme planlarının olmadığını söylemişti.

TEK PLATFORMA HAZIRLIK MI?

Yine de masaüstü kullanıcıları için direkt mesajlaşma özelliği açık ara en çok istenilen yenilikti. Bilgisayar başındayken diğer kullanıcılar ile iletişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak olan yeni özellik, Instagram uygulaması için önemli bir adım olacak.

Instagram’ın kullanıcılara sunmaya hazırlandığı bu yenilikte, Facebook’un Messenger, WhatsApp ve Instagram’daki mesaj ve DM’lerini tek bir platformda birleştirme projesinin de etkili olduğu ifade ediliyor.