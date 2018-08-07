Inti Gas Ayacucho - Sport Huancayo maçı heyecanı

Inti Gas Ayacucho ve Sport Huancayo, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Inti Gas Ayacucho 6 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Sport Huancayo 15 puanda ve 9. sırada. Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sport Huancayo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Inti Gas Ayacucho galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00.

Inti Gas Ayacucho son haftadaki Deportivo Municipal müsabasında 2-0 yenildi.

Sport Huancayo ise Melgar karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Inti Gas Ayacucho, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Inti Gas Ayacucho, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Sport Huancayo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Huancayo, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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