UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

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Fenerbahçe ise Konferans Ligi grubunun 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'den sonra Avrupa'da da bu sezon ilk kez sahadan yenik ayrıldı.