Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler'in sakatlık kabusu bitmiyor! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in kabusu bitmiyor Genç yıldız yine sakatlandı

        Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 'sakatlık kabusu' sürüyor... Yaz döneminden bu yana 2 sakatlık geçiren 18 yaşındaki milli futbolcu, yeniden sakatlandı ve takımının son idmanında yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli futbolcu Arda Güler'in yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmıyor.

        2

        Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bedelle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşınaki futbolcu, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor.

        3

        Arda Güler, Real Madrid ile henüz maça çıkmadan 3. kez sakatlandı.

        4

        İlk olarak sağ dizinden sakatlanıp 14 Ağustos'ta ameliyat olan genç yıldız, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

        5

        Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.

        6

        Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.

        7

        Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

        8

        İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.

        9

        La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın (11 Kasım) akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.

        10

        Milli futbolcu, ligde geçen hafta oynanan Rayo Vallecano maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanan Braga maçlarının kadrosunda yer almış ancak her iki mücadeleyi de kulübede tamamlamıştı.

        11

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi verdi.

        12

        Valencia maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına konuşan Ancelotti, Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini ancak çok ciddi bir şeyinin olmadığını aktardı.

        13

        İtalyan teknik adam, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        14

        Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

        15

        "Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."

        16

        Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, "Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor." şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk