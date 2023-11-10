Arda Güler'in kabusu bitmiyor Genç yıldız yine sakatlandı
Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 'sakatlık kabusu' sürüyor... Yaz döneminden bu yana 2 sakatlık geçiren 18 yaşındaki milli futbolcu, yeniden sakatlandı ve takımının son idmanında yer almadı.
Milli futbolcu Arda Güler'in yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bedelle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşınaki futbolcu, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor.
Arda Güler, Real Madrid ile henüz maça çıkmadan 3. kez sakatlandı.
İlk olarak sağ dizinden sakatlanıp 14 Ağustos'ta ameliyat olan genç yıldız, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.
Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.
Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.
La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın (11 Kasım) akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.
Milli futbolcu, ligde geçen hafta oynanan Rayo Vallecano maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynanan Braga maçlarının kadrosunda yer almış ancak her iki mücadeleyi de kulübede tamamlamıştı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi verdi.
Valencia maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına konuşan Ancelotti, Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini ancak çok ciddi bir şeyinin olmadığını aktardı.
İtalyan teknik adam, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:
"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."
Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, "Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor." şeklinde konuştu.