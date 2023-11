Atatürk'ten Celal Bayar'a: Çocuk ne yapacaksan çabuk yap; ben hastayım

1937 yılı sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığı konusunda gizli söylentiler çıkarılmış ve yabancı diplomatlar arasında bazı yazışmalar yapılmıştır. Türkiye ile Fransa arasında Hatay sorunu yüzünden ciddi gerginlik yaşandığı bir dönemde, Ankara'daki Fransız Büyükelçiliği Atatürk'ün sağlık durumuyla da yakından ilgilenmiş. Fransız Büyükelçisi M. Ponsot, Aralık 1937'de, Atatürk'ın sağlığının kötüye gittiğini Hükümetine rapor etmiş, Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu raporları gizlice İngiliz büyükelçiliğine duyurmuştur.

Hastalık uzun sürmüştür. 22 Ocak 1937'de Yalova'da muayene edilen Atatürk'e 'siroz başlangıcı' teşhisi konulmuş ve hastalık gizli tutulmuştur. Mart ayı ortalarında Atatürk yanındakilere "Ben hastayım" fakat hasta değilmiş gibi kendisini yine devlet işlerine vermiştir. Bugünlerde hastalık artık herkesin bildiği bir 'sır' olmuştur... Atatürk'ün sağlığı dış basında haber yapılıyor; iç basında haber yapılmasa da içeride ve dışarıda hastalığı hemen hemen duymayan kalmamış gibiydi.

30 Mart'ta yapılan ilk resmi açıklamada "Atatürk şiddetli bir gribe yakalandı" denmiştir. Bundan sonra hastalık gitgide şiddetlenerek devam etmiştir.

İşte 22 Ocak 1938'de Yalova'da başlayıp Dolmabahçe Sarayı'na gün gün 10 Kasım'a giden gün gün 9 ay 20 günlük süreç....

1 ŞUBAT-YALOVA'DAN BURSA'YA

Atatürk 1 Şubat 1938 günü yanında Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve İktisat Bakanı Şakir Kesebir'in bulunduğu heyetle Gemlik'e geldi. Atatük o gün suni ipek fabrikasını ziyaret eder. Akşamüstü Bursa'da Çelik Palas'a giriş yapar. Halk sevgi gösterilerinde bulunur, gece fener alayı düzenlenir. Atatürk dikkat çekici biçimde üç kez sofradan kalkıp, balkona çıkar. O gece başyağveri Binbaşı Celal Öner'e kısa bir nutuk dikte ettirip halka söyletir.

Atatürk'ün soğuk almış olduğu düşünülür.

6-8 ŞUBAT-ZATÜRREYE YAKALANIYOR

Atatürk, 3 Şubat 1938 Perşembe günü Bursa'dan Mudanya'ya ve oradan Ege vapuru ile İstanbul'a hareket eder. Yolda yorgunluk ve kırıklık hisseder. Şiddetli öksürükle beraber nefes almakta biraz zorlanır ve göğsünde ağrı duymaya başlar. Ateşi de yükselmiştir. Durum Kadıköy'de oturan Prof. Neşet Ömer İrdelp'e haber verilir; fakat denizde şiddetli lodos fırtınası olduğundan Prof. İrdelp, Dolmabahçe'ye gelemez. Bunun üzerine Atatürk, Sıraselviler'de oturan Prof. Dr. Nihat Reşat Belger'in çağrılmasını emreder. Atatürk'ün huruzuna çıkan Prof. Belger vakit kaybetmeden muayene eder ve zatürreee teşhisi koyar. 1938 yılının ilk günlerinde Atatürk için yurt dışından başlayan ilaç siparişleri aralıklarla sürer. Atatürk bu günlerde sürekli ilaç alıp, maden suyu içerek bir çeşit rejim yapmaktadır. 8 Şubat 1938'de Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ile Dr. Nihat Reşat Belger tarafından tekrar muayene edilir ve zatürree tedavisinin devamına karar verilir. Atatürk ilerleyen günlerde zatürreyi atlatmış veya atlatıyor gibi görünür. Rutin devlet işlerine düşük tempoda devam eder. Ne var ki, Atatürk'ün rahatsızlığı gizli gizli söylentilere kapı aralar. Diplomasi çevrelerinde çeşitli spekülasyonlar dolaşıma girer. Söylentiler karşısında Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, ilk defa 24 Şubat akşamı Atatürk'ün rahatsızlığı konusunda İngiliz Büyükelçisi Sir Parcy Loraine'ye gizlice bilgi verir. Cumhurbaşkanının bir süre önce 'soğuk almış' olduğunu fısıldar...

YİNE DEVLET İŞLERİNE DÖNÜYOR

Atatürk yeterince istirahate vakit ayıramadan Ankara'da Balkan ülkeleri Başbakanlarıyla görüşmeler yapar. 25 Şubat günü Çankaya Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Metaxas, Yugoslavya Başbakanı Stoyadinovitch ve Romanya Dışişleri Müsteşarı Comnene'yi ayrı ayrı kabul eder.

28 ŞUBAT-ÖZEL KALEM PARİS'TEN İLAÇ SİPARİŞİ VERİYOR

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Küdürü Süreyya Anderiman, 28 Şubat'ta doktorların isteği doğrultusunda ilaçları ısmarlar: Beş kutu Pilules de haut, on iki şiye Solution Tisck, on kutu Agocholine zizine, on iki kutu Exrait hepatique ampoule choay....