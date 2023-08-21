Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İpek Açar, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekecek - Magazin haberleri

        İpek Açar, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekecek

        İpek Açar ile Alper Kömürcü erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan Açar, evlatlık başvurusunu geri çekecek

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 21.08.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Açar ile Kömürcü, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar hamile olduğunu öğrendi.

        Alper Kömürcü - İpek Açar
        Alper Kömürcü - İpek Açar

        Erkek çocuk bekleyen 47 yaşındaki İpek Açar ile 42 yaşındaki Alper Kömürcü, doğumdan sonra evlatlık başvurusunu geri çekecek. Açar, Habertürk'e bu konuda yaptığı açıklamada "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" dedi.

        REKLAM
        Alper Kömürcü - İpek Açar - Aslı Gönül Açar
        Alper Kömürcü - İpek Açar - Aslı Gönül Açar

        İpek Açar'ın Kayahan Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül Açar, 23 yaşında.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İpek Açar
        #İpek Açar hamile
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj