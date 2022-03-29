"Çünkü bizim için en önemli şey itibarımız"

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İpek Açar tarafından her yıl düzenlenen 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri bu yıl TRT Müzik ekranlarında gerçekleşecek.

29 Mart akşamı yayınlanacak olan 'İpek Yolu Kayahan Özel Programı'nda Suat Suna ve İpek Açar bir araya geldi. Açar ve Suna, Alper Kömürcü İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde Kayahan şarkılarını seslendirdiler, düetler gerçekleştirdiler ve Kayahan'la ilgili anılarını paylaştılar.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Açar, merhum eşiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuş. "Büyük usta" sözünü sonuna kadar hak ediyor, her daim onunla gurur duyuyoruz. Bıraktığı eserlerle yolu sevgiden geçen herkesle halen daha buluşmaya devam ediyor. "Sevgi ve saygı yaşamdan daha uzun sürer" demiş bir düşünür, biz de bu akşam sevgiyle saygıyla, onu o muhteşem şarkılarıyla anılarıyla anacağız. Allah bize ömür verdiği sürece onun şarkılarını seslendirmeye, anmaya devam edeceği.

"ÇOK GÜZEL ANILAR BIRAKTI"

Suat Suna ise "Bu konserde en zorlanacağım şey duygulanmamak olacak. Çok güzel anılar bıraktı, onunla yaşanmış çok şey var." dedi.

'YEMİN ETTİM' ŞARKISININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Suat Suna, programda Kayahan'ın 1991 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu 'Yemin Ettim' şarkısını okumadan önce İpek Açar, şarkının duygusal hikayesini paylaştı.

Açar, "Hastalığını ilk kez öğrendiğinde doktor ona demiş ki; 6 ay ömrün var. İlk aklına gelen şey 'Öyle bir şarkı yazayım ki ben bu dünyada olmadığım zaman da beni hep bu şarkıyla anımsasınlar' olmuş... 1991 yılında 'Yemin Ettim' albümünde yayınlandı. "Yemin Ettim' şarkısı, can havliyle yazdığım bir şarkı." derdi. Ama Allah ömür verdi, 'Yemin Ettim'den sonra çok güzel şarkılara imza attı." dedi.

2015'TE VEFAT ETTİ

Öte yandan İpek Açar ve Kayahan, 1999'da nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetmişti.