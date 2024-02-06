İpek Açar: Kayahan filmi isteriz

İpek Açar, projeye ismini veren 'Yaratılış' projesinin ilk eseri için kamera karşısına geçti. Haliç Üniversitesi’nin konferans salonunda gerçekleşen klip çekiminde İstanbul Akademi Orkestrası ile birlikte kamera karşısına geçen Açar, Alper Kömürcü ve Prof. Caner Taslaman, Yaratılış Projesi’ni de ilk kez basın mensuplarına anlattı. Klibin yönetmenliğini ise Burak Sesli üstlendi.

İlahiyatçı Prof. Caner Taslaman’ın birikimlerini aktardığı, Alper Kömürcü tarafından Türk motifleri, uluslararası armoni ve orkestrasyon bestelendiği 'Yaratılış Projesi’ni yaratıcıları ilk kez anlattı.

Prof. Caner Taslaman duygularını şu sözlerle anlattı: Alper hocam ile buluştuk, yaratılışla ilgili, dini içeriğiyle varoluşsal içeriğiyle ilgili sözler yazarsanız ben onu bestelerim dedi. Sağ olsun İpek hanım da güzellik katmayı kabul etti. Oldukça derin sözleri, farklı müziklerle sunmayı denedik. Umarız beğeneceksiniz.

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"İSLAM COĞRAFYASI İÇİN İLK, DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK"

Alper Kömürcü: Pandemi döneminde başladık, aslında 3 seneye yaklaşıyor proje. Bir saatlik bir sahne gösterisi aslında. O sahne gösterisinin yarım saatlik bölümünü 8 Mart’ta yayınlayacağız. İçinde senfonik tarz var, oratoryo bestemiz var, davullarla zikir yapılan her tarzdan çok farklı tarzdan müziklerin birleştiği özel bir proje yaptık. İnşallah da dinleyicisini bulur, herkes beğenir. Proje, İslam coğrafyası için bir ilk ama dünyada da örneği olmayan özel bir proje.

"YENİ BİR ESER"

İpek Açar da şu ifadeleri kullandı: Çok mutluyum, yeni bir şarkı, yeni bir eser. Sevgili eşim Alper Kömürcü ve Prof. Caner Taslaman’ın projesi bu. Ben de Yaratılış eserini seslendirdim. Onur duydum. Aslında projenin anlamı inançlı yaşamanın hayatımıza ne kadar anlam kattığı, Allah'ın ve Kuran'ın mucizelerini anlatan, dünyada hiç yapılmamış, içinde senfonik tınıların olduğu, Caner Hoca’nın bu zamana kadar birikimini anlattığı bir proje. Aslında bu proje, anlatılmaz dinlenir. Alper bu projeyi ilk yapmak istediğinde, baktı ki dünyada hiç yapılmamış bir iş olduğunu gördü. Çok çeşitli müzik var albümde, bir şarkısı oratoryo, bir tanesinde rock tınıları var. İnançlı yaşamanın hayatımıza kattığı muhteşemliği anlatıyor. Besteler tamamen Alper’e ait.

"ÖMER İLE DAHA FARKLI DUYGULAR YAŞIYORUM"

İpek Açar, henüz 50 günlük olan oğlu Ömer Alp’i de ilk kez basın mensuplarına anlattı. Açar, "İki ayın dolmasına 10 günümüz var. Ömer, çok tatlı, çok lokum ilk kez ayrıldık. Sabah sete gelirken Alper’in de benim de gözlerim doldu. Çok mutluyum. Çok güzel, çok farklı bir duygu…. Daha dingin, daha telaşsız, daha farklı duygular yaşıyorum. Aslı Gönül’ü dünyaya getirdiğimde 23 yaşındaydım, öksürse telaşlanıyordum. İlk olduğu zaman bilmiyor her şeyi. Şimdi Ömer’de telaşsız, dingin, tadını çıkararak yaşıyormuş gibiyim. Ömer herkesin kalbini fethetti, Anneannesi, Babaannesi, dedeleri herkes aşk yaşıyor" dedi.

"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI ASLI GÖNÜL KOYDU"

İpek Açar, daha sonra "Ömer'in ismini ablası koydu, Ömer ismi tüm dünyada biliniyor dedi, Alp de Ömer’i sevmezse Alp’i kullanır dedi. 8 buçuk kilo aldım, çok fazla kilo almadım hamileliğimde… Ömer 2 kilo 700 gram doğdu. Gluten alerjisi çıktı bende, o da benim kilo almamı engelledi. Bütün sevdiğimiz, kilo aldıran hiçbir şey yiyemedim. Aslı Gönül’de 16 kilo almıştım" ifadelerini kullandı.

"KAYAHAN FİLMİ İLE İLGİLİ BİZE GELEN SENARYO YOK"

İpek Açar, Kayahan'ın kızı Beste Açar’ın açıklamasıyla gündeme gelen 'Kayahan' filmi için de ilk kez açıklamada bulundu. İpek Açar konuyla ilgili "Şu anda netleşmiş, bize gelen bir prodüksiyon şirketi ya da senaryo yok. Tabii ki 'Bir Kayahan filminin olmasını ister misiniz?' derseniz, Aslı Gönül de ben de çok isteriz. Çünkü Kayahan çok kıymetli bir insan, şarkıları dinleniliyor, söyleniliyor, ölümsüz bu olsa gerek diyorum her zaman ben… Çok da mücadeleyle geçmiş onun sanat hayatı, o yüzden pek çok kişiye de ilham, güç kuvvet verecektir… Bizim yaptığımız iş kolay bir iş değil, çok mücadele gerektiriyor, hayal kırıklıklarıyla doldu bazen. O bu hayal kırıklarının üstesinden gelmiş, çok özel bir besteci… Tüm hayatının, bütününün film haline gelmesini isteriz, bizim aile avukatımız Özal Bey ilgileniyor, Kayahan’la ilgili olan tüm projelerle; henüz ona gelen bir prodüksiyon şirketi, bir senaryo yok, olunca tabii ki sizlerle paylaşırız herkesin haberi olur" ifadelerini kullandı.