Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Bugün de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.