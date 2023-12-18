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        Haberler Dünya İran'da akaryakıt istasyonlarına 'siber saldırı' iddiası

        İran'daki akaryakıt istasyonlarının internet sistemine 'siber saldırı' iddiası

        İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine düzenlendiği öne sürülen siber saldırı nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda faaliyetin aksadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:18
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        İran'da akaryakıt istasyonlarına 'siber saldırı' iddiası
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        İran devlet televizyonuna konuşan, İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari konuya ilişkin bilgi verdi.

        Salari, "Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandı. Bu alanda kullanılan internet sistemini kapattık. Vatandaşlarımıza manuel olarak çevrim dışı akaryakıt hizmeti verilmektedir." dedi.

        İranlı yetkili, aksaklığın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istendi.

        İsrail ordu radyosu da İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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