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İran: Ermenistan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ülkesinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

İran: Ermenistan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir
AA

İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre, Zarif bölgesel temasları kapsamında Azerbaycan ve Rusya'nın ardından Ermenistan'da mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir araya geldi.

İki ülke ilişkileri ve bölge konularının ele alındığı görüşmede Zarif, "Ermenistan Cumhuriyeti dahil bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği önemlidir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir." dedi.

Ermenistan'ı İran'ın "önemli bir komşusu" şeklinde niteleyen Dışişleri Bakanı Zarif, Ermenistan devleti ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın ileriye yönelik atılımlarından "övgüyle" söz etti.

Görüşmede, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan da iki ülkenin iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptı.

İran'ın Ermenistan'ın dördüncü ekonomik ortağı olduğunu kaydeden Ayvazyan ilişkilerin geliştirilmesinin önemini dile getirdi.

Görüşme kapsamında ayrıca, iki ülke arasındaki bankacılık, ulaşım, İran ürünlerinin ihracatı ve Aras Nehri'nin çevresiyle ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da bir araya gelmesi planlanan Zarif'in bu ülkedeki görüşmelerinin ardından Gürcistan ve Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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