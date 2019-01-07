İran Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni, İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında bir bağ olduğunu ve İngilizlerin İran'daki casusluk davalarına sürekli itiraz etmelerinin bundan kaynaklandığını ileri sürdü.

Hüseyni, İran Meclisi Haber Ajansı'nda yer alan açıklamasında, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın İran'da casusluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe için kullandığı "günahsız anne" ifadesine sert tepki göstererek, İngilizleri İran'da casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Zaghari ile ilgili kurulan mahkemede sanık ve avukatı tarafından savunmaların yapıldığını ve mahkemenin de casusluk hükmü verdiğini ifade eden Hüseyni, İran'da ne zaman casuslukla ilgili bir yargılama olsa İngilizlerin "hemen feryat etmeye başladıklarını" öne sürdü.

İngilizlerin casuslukla ilgili konularda seslerini bu kadar yükseltmelerinin İranlılar için soru işareti olduğunu savunan Hüseyni, bunun aynı zamanda "İngiltere ile İran'daki casusluk faaliyetleri arasında nasıl bir bağ olduğunu da ortaya koyduğunu ve casusluk davalarına sürekli itiraz etmelerinin nedeninin de bu olduğunu" iddia etti.

Hunt'ın "günahsız anne" nitelendirmesini de eleştiren Hüseyni, "Mahkemede oyun oynanmıyor, kanunlar var ve insanlar yasalara göre hareket etmelidir. Eğer kanunlar çerçevesinde hareket etmezlerse cezalandırılırlar. Onun günahsız görmesi mahkeme kararını haksız çıkarmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, 19 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyaretten önce yaptığı açıklamada Zaghari'nin "günahsız anne" olduğunu söyleyerek, "İranlı yöneticilere önemli bir mesajı iletmek için gidiyorum: Masum insanların hapsedilmesi kabul edilemez ve diplomatik baskı unsuru olarak kullanılamazlar." ifadelerini kullanmıştı.

Hunt, önceki hafta yaptığı açıklamada da Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin olarak tutulduğunu savunmuştu.

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