İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını 10 maddede sıraladı

1 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısının ardından 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor.

ABD ve önde gelen Avrupa ülkeleri İsrail'e 'gerilimi azaltması ve misilleme için acele etmemesi' çağrısı yaparken; İsrail hala karar aşamasında.

İran'ın en büyük gazetelerinden Tehran Times ise İran yönetiminin konuya yaklaşımını 10 maddede sıralayan bir haber yayımladı.

"Uluslararası sözleşmeler bize cevap hakkı veriyor" İsrail'in 1 Nisan'da 'uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek' İran'ın Şam'daki konsolosluğunu hedef aldığını belirten gazete, "Aralarında üst düzey bir askeri yetkilinin de bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Başka bir ülkenin büyükelçiliğine saldırmak, büyükelçiliklerin dokunulmazlığını ve her türlü zarar veya müdahaleden korunmasını garanti altına alan uluslararası sözleşmelerin doğrudan ihlalidir. Bu hukuksuz eylem karşısında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, rejimi korkunç eylemlerinden sorumlu tutma sözü vermiştir." ifadesini kullandı. REKLAM İran'ın saldırısının yasal dayanağını BM'nin 51. maddesine dayandıran gazete, "Saldırıda nispeten düşük miktarda ve daha az gelişmiş silahlar kullanıldı. Ayrıca operasyon sırasında hiçbir altyapı veya sivil alanın vurulmadığından emin olundu" dendi.

"İran savaş arayışında değil" İranlı liderlerin savaş arayışında olmadığını ifade eden gazete, bu saldırının İsrail'e bir mesaj verme amacı taşıdığının açık olduğunun belirtildiğini yazdı. Bunun yanında, "İran yönetimi, siyonist rejimin herhangi bir yeni saldırganlığına sert ve kesin bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu konusunda uyardılar" dedi. İran'ın saldırıda kullandığı füzeler ve dronelar dünya kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. İran'ın kullandığı silahları resmi olarak açıklamadığını bildiren gazete, "Ülkenin Shahed-136 insansız hava araçlarının yanı sıra Paveh, Emad, Rezvan ve Sejjil gibi 2. veya 3. nesil füzeler kullandığı söyleniyor. Bazı tahminlere göre Fatteh balistik füzeleri de kullanıldı" dendi. Gazete, İran'ın İsrail'de saldırdığı hedeflerin tam yerinin açıklanmadığını aktarırken, Nevatim ve Negev askeri üslerinin vurulduğu bildirildi. Vurulan üslerin İsrail'in 1 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıda aktif yer aldığının altı çizildi. REKLAM

"İran bu saldırısıyla kırmızı çizgisini gösterdi" İran'ın bu operasyonla ne elde ettiği sorusuna ise şu cevap verildi: "Ülke yetkilileri tarafından defalarca ifade edildiği üzere İran bir savaş başlatmak istemiyor ancak kırmızı çizgilerine saygı gösterilmesini istiyor. Devrim Muhafızları Genel Komutanı, İsrail'in dünyanın herhangi bir yerindeki İran çıkarlarına, varlıklarına ve vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırısına kendi topraklarından karşılık vereceğini söyledi." İran'ın 13 Nisan'da kullandığı silahlardan çok daha gelişmişlerine sahip olduğunu aktaran Tehran Times, ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün'ün İsrail'e İran füzelerini engellemede yardımcı olduğunu belirtti. Tehran Times'a bilgi veren kaynaklara göre cumartesi günü İsrail'e yardım eden bölge ülkelerinin sayısı kamuoyunca bilinenden daha fazla. REKLAM