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        Haberler Dünya İran, son 10 ayda 500 binden fazla düzensiz göçmeni Afganistan'a gönderdi | Dış Haberler

        İran, son 10 ayda 500 binden fazla düzensiz göçmeni Afganistan'a gönderdi

        İran'ın son 10 ayda 546 bin Afgan düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:41
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        İran, yarım milyon Afgan sığınmacıyı ülkesine gönderdi
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        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rezevi Horasan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Emirullah Şemkadri, konuya ilişkin bilgi verdi.

        "Son 10 ayda 586 bin Afgan düzensiz göçmen, Doğarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönderildi." diyen İranlı yetkili, sınırda çit ve gerekli teçhizatın arttırılmasıyla kaçak geçişlerin geçen yıla oranla yaklaşık yarıya düştüğünü kaydetti.

        İran'da geçen senenin rakamlarına göre, 2 milyon 700 bini Afgan, 2 milyon 788 bin mülteci bulunuyor. Düzensiz göçmen sayısının ise 5 ila 7 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

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