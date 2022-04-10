"KENDİ İŞİME BAKIYORUM"



Ireland Baldwin, "Babam ve onun ailesiyle ilgili sayısız mesaj alıyorum. Bu beni ilgilendirmez." diye yazdı. Babasının ailesinin ne kadar büyüdüğüyle ilgilenmediğini belirtip "Umurumda değil." diyen Baldwin, kendi hayatına odaklandığını da vurguladı. Sinema dünyasının tanınmış bir ailesine mensup olan Ireland Baldwin, Oregon'da müzisyen sevgilisi Andre Allen Anjos ve altı köpeğiyle birlikte ailesinden bağımsız bir hayat sürdürdüğünü de satırlarına ekledi.



"Kendi işime bakıyorum." diyen Ireland Baldwin, insanların nasıl para kazandığı yönündeki sorularına da yanıt verdi. Genç kadın buna da "modellik ve senaryo yazarlığı" yaptığını yazdı.