İrem Derici, Hayatının aşkını buldu

Habertürk'ün haberine göre dün Ankara'da sahne alan şarkıcının kulisine hediye olarak oyunca ayı getirildi. Oyuncak ayıyı görünce büyük bir mutluluk yaşayan şarkıcı çektiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşarak, "Hayatımın aşkını Ankara’da buldum! En güzel özelliği dilsiz olması. Vır vır ve problem yok" notunu düştü.

İrem Derici, konserde vintage gözlükleriyle dikkat çekti.

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