İrem Sak babasına veda etti
Oyuncu İrem Sak'ın hayatını kaybeden babası Şemsettin Sak, son yolculuğuna uğurlandı
İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, 75 yaşında hayatını kaybetmişti.
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
Taziyeleri kabul eden İrem Sak, gözyaşlarına boğuldu.
Cenazeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İrem Sak'a; meslektaşları Birce Akalay, Ali Sunal, Onur Buldu, Sarp Apak ve Mahir İpek de destek oldu.