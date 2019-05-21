Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos'u 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. İşte İrem Yaman'ı hayatı ve kariyerine dair öne çıkanlar...

İREM YAMAN KİMDİR?

İrem Yaman (d. 4 Ağustos 1995, Ankara),Türk kick boksçu ve taekwondocudur. Dünya Şampiyonası, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda birer; Avrupa Şampiyonası'nda ise iki altın madalya kazanmıştır.

4 Ağustos 1995'te Ankara'da doğdu. 8 yaşında, taekwondo hakemi babası Hasan Yaman'ın antrenörlüğüyle taekwondoya başladı. Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olması sonrasında, Selçuk Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitime devam etmektedir.

KICK BOKS KARİYERİ

Bratislava'da düzenlenen 2012 WAKO Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda, 70 kg semi-contact kategorisinde bronz madalya kazandı. Ertesi yıl, Krynica-Zdrój'taki WAKO Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

TAEKWANDO KARİYERİ

Kick boks kariyerini sonlandırıp taekwondo kariyerine başlayan Yaman'ın katıldığı ilk uluslararası turnuva, Eylül ayında Innsbruck'te düzenlenen 2014 Avrupa 21 Yaş Altı Taekwondo Şampiyonası'ydı. 67 kg kategorisinde mücadele ettiği turnuvada altın madalyanın sahibi oldu. Mayıs 2015'te, 62 kg kategorisinde katıldığı Çelyabinsk'teki Dünya Şampiyonası'nda, finaldeki rakibi Marta Calvo'yu yenerek şampiyonluğa ulaştı. Temmuz'da, aynı kategoride yarıştığı Gwangju'daki Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, finalde Zhang Hua'ya kaybetti ve gümüş madalya kazandı. Eylül ayında, Dünya Grand Prix'sinin Samsun ayağında, Nur Tatar ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. Kasım'da ise Bükreş'teki Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde, finaldeki rakibi Ana Ciuchitu'yu yenerek turnuva tarihindeki ikinci altın madalyasına ulaştı.

Mayıs 2016'da, Montrö'deki Avrupa Şampiyonası'nda, 62 kg kategorisinin finalinde Magda Wiet-Hénin'i yenerek altın madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele ettiği Bakü'de organize edilen İslami Dayanışma Oyunları'nda, finaldeki rakibi Umida Abdullaeva karşısında aldığı galibiyetle kategorisini şampiyon olarak tamamladı. Yine aynı kategoride mücadele ettiği, Ağustos 2017'de, Taipei'da düzenlenen Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda, final karşılaşmasında Moon Ji-soo'yu yendi ve üst üste ikinci kez oyunlardan altın madalyayla ayrıldı. 2017 Dünya Taekwondo Grafd Prix'sinin Eylül ayında gerçekleştirilen Rabat ayağında, 67 kg kategorisinde Ruth Gbagbi ile birlikte bronz madalya kazanan iki sporcudan biri oldu. İlk kez gerçekleştirilen Wuxi'deki Dünya Grand Slam'inde yer aldığı 57 kg kategorisinde, finalde Zhou Lijun'u yenerek altın madalyaya ulaştı. Mayıs 2018'de, Kazan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 62 kg kategorisinde, finalde karşılaştığı Marta Calvo'yu mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla söndü. Haziran 2018'de, Tarragona'daki Akdeniz Oyunları'nda yer alan 57 kg kategorisinde, final maçında Rıdviye es-Seyid Nida karşısında aldığı galibiyetle birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında İngiltere Manchester'da gerçekleştirilen 2019 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 62 kiloda şampiyon olarak Altın madalyanın sahibi oldu. Düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.