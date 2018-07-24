Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Mesut Özil'e yapılanların utanç verici olduğu vurgulanarak, "Özil'e destek vermek için Arsenal ile temasa geçtik. Ona milli takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalıdır. Eylemi, birden fazla ülke vatandaşı olduğu için ırkçılığa maruz kalan futbolculara cesaret verici bir örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Mesut Özil'in Alman medyası, bazı taraftarca ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından sert ve haksız eleştirilere maruz kaldığı ve bu durumun kaygı verici olduğu da belirtildi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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