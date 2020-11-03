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Irmak Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Irmak Ünal sağlık durumu nasıl?

Irmak Ünal kimdir? Soruları merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele eden Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı. Peki, Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Irmak Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Irmak Ünal sağlık durumu nasıl?

Irmak Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal koronavirüse yakalandı. Ünal, ateşi günlerdir düşmediği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İşte, Irmak Ünal hayatı hakkında detaylar...

IRMAK ÜNAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Irmak Ünal (d. 15 Şubat 1977, Ankara) Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Ankara'da doğdu. İlkokul ve orta okul eğitimini Yükseliş Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sardı. Radyo Bilkent’in kuruluşunda pay sahibi oldu. Ardından Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.
1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diploma aldı.

2000 yılında Bela Theatre Union ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

2002 yılında gelen teklifi değerlendirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Kampusistan isimli yapımda rol alarak tanındı. Haziran Gecesi isimli dizide oynadı. Ardından Nehir, Ahh İstanbul, Arka Sokaklar, El Gibi, Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte Eyvah Çocuklar adlı çocuk programını sundu.

Emre Karabacak ile evli olan oyuncunun Kayla ve Vadi isimlerinde iki çocuğu vardır. Cihan Ünal'ın kızıdır.

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