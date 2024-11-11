İş Sanat'ın yeni yıl konserinde sahne Aida Garifullina'nın

Her sezon dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları sahnesinde ağırlayan İş Sanat, sezon programına bir dünya yıldızını daha ekliyor: İş Sanat’ın 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenleyeceği yeni yıl konserinin solisti opera dünyasının divalarından Aida Garifullina olacak.

Royal Opera House (Londra), La Scala (Milano), Metropolitan Opera (NYC), Paris Ulusal Operası, Arena di Verona (İtalya) ve Salzburg Festivali gibi dünyanın önde gelen opera evleri ile festivallerin aranan sanatçısı Garifullina, pek çok defa Placido Domingo, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Kent Nagano, Antonio Pappano ve Yannick Nezet-Seguin gibi ünlü orkestra şefleriyle aynı sahneyi paylaştı.