İş Sanat Konser Salonu, dünya sahnelerinin yıldız isimlerinden oluşan konserlerine ocak ayında da hız kesmeden devam ediyor.

Serdar Yalçın’ın düzenlemeleri ve “Senede Bir Gün” projesi, 4 Ocak Cuma akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Dansla renklenecek yeni yıl konserinin ardından 9 Ocak Çarşamba akşamı mandolin sanatçısı Avi Avital sahne alacak.

İstanbul’a dair şiirlerin yer alacağı “Aşk ve Hüzündür İstanbul” başlıklı dinleti, 14 Ocak Pazartesi akşamı İş Sanat’ta sahnelenecek.

27 Ocak Pazar günü, Evvel Zaman Dışından Masallar Serisi’nin sevilen oyunu Orman Lokantası çocuklarla buluşacak.

Ardından, İş Sanat sahnesi, İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos’u ağırlayacak. Bu müzik ziyafetini kaçırmamak için 25 Ocak Cuma akşamını ajandalarınıza şimdiden not edebilirsiniz.

Kemanın parlayan yıldızları Deniz Yakın ve Yekta Elmas, 28 Ocak Pazartesi akşamı Millî Reasürans Konser Salonu’nda izleyici karşısına çıkacak.

EN SEVİLEN KLASİKLERLE YENİ YILI KARŞILIYORUZ

2019 yılı şef Serdar Yalçın’ın düzenlemelerinden oluşan “Senede Bir Gün” konseri ile başlıyor. Opera Oda Orkestrası eşliğinde, solist ve dansçılar, en sevilen klasik, vals ve tango eserlerini izleyici ile buluşturacak.

Soprano Hande Soner Ürben, mezzo-soprano Deniz Likos ve tenor Hüseyin Likos’un seslendireceği eserler, danslar ile renklenecek. 4 Ocak Cuma, saat 20.30’da gerçekleşecek yeni yıl konserini kaçırmayın!

BİR MANDOLİNDEN FAZLASI AVI AVITAI İŞ SANAT'TA

Klasik müzik dünyasının son yıllarda adından beğeniyle bahsettiği mandolin sanatçısı Avi Avital, tanınmış oda orkestrası Cappella Gabetta ile Barok dönemden 20. yüzyıl müziğine kadar uzanan bir repertuvarla İş Sanat Konser Salonu’nda dinleyicileri ile buluşacak.

New York Times’ın “tutkulu ve karizmatik”, Haaretz Daily gazetesinin “Bir mandolinden bu çeşitlilikte melodiler duymayı asla hayal edemezsiniz… “şeklinde övgüyle söz ettiği Avi Avital, 8 yaşında mandolin çalmaya başladı. Hocası, Rus kemancı Simcha Nathanson’un kurduğu ve yönettiği gençlik orkestrasında çalmaya başlayan Avital, Kudüs Müzik Akademisi’nden mezun olduktan sonra Ugo Orlandi ile mandolin repertuvarı üzerine çalıştı ve 2010 yılında Avner Dorman’ın Mandolin Konçertosu performansı ile Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin sanatçısı oldu.Avi Avital, 9 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da İş Sanat’ta olacak.

İSTANBUL'A DAİR BÜYÜLÜ ŞEHİRLER: AŞK VE HÜZÜNDÜR İSTANBUL

“İstanbul Şiirleri”, eski bir iskeleyi imgeleyen dekorda ve müzik eşliğinde seyirciye sunuluyor. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmeni olduğu şiir dinletisinde, Tilbe Saran ve Hakan Gerçek; Nedim, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nâzım Hikmet, Cevdet Kudret, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Irgat, A. Kadir ve Cahit Külebi gibi önemli şairlerin şiirlerini seslendirecekler.

İstanbul’a dair en büyülü şiirleri dinleyeceğimiz dinleti 14 Ocak Pazartesi günü, 17.00’da öğrenci matinesi ve 20.30 saatindeki iki farklı seans ile İş Sanat’ta gerçekleşecek.

ELEKTRONİK MÜZİK VE FLAMENKO'NUN SIRA DIŞI HARMANI

Kuşağının en dikkat çeken caz müzisyenlerinden biri olarak gösterilen İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos, İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Siyah beyaz tuşlardaki ustalığı, farklı müzik türlerindeki yetkinliği, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımıyla övgü toplayan Castellanos, 2012 yılında yayınladığı ve Latin Grammy Ödüllerine aday gösterilen Flamenco En Black & White albümünün ardından 2016 yılında MJU:ZIK albümünü dinleyiciyle buluşturdu. Alejandro Sanz, Nach ve Pepe de Lucia ile kaydettiği şarkıların yanı sıra birçok film müziğinde de imzası olan sanatçı, genç yaşına rağmen günümüzün gelecek vadeden en önemli müzisyenlerden biri olarak gösteriliyor. Flamenko ve cazı harmanlayarak klasik teknik ile doğaçlamayı bir arada sunduğu yeni bir stil oluşturan Ariadna Castellanos, İstanbul’daki ilk konseri için 25 Ocak Cuma akşamı saat 20.30’da İş Sanat Konser Salonu’nda olacak.

Genç yaşına rağmen Paco de Lucia, Michael Camilo, Herbie Hancock gibi usta müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, Boston’daki Berklee College of Music’te Başkanlık Ödülü’ne layık görülen ilk İspanyol müzisyen oldu.

EVVEL ZAMAN DIŞINDAN MACERA DOLU MASALLAR

İş Sanat’ın müzikli masal serisi Evvel Zaman Dışından Masallar’ın sevilen oyunu Orman Lokantası bu sezon da çocukları macera dolu bir masala davet ediyor.

Yekta Kopan’ın Hansel ve Gretel masalından yola çıkarak kaleme aldığı Serdar Biliş’in yönettiği oyunun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı. Anlatıcılığını sevilen oyuncu Sevinç Erbulak’ın üstleneceği oyunda küçük sanatseverler eğlence dolu bir yolculuğa çıkacak, Hansel ve Gretel ile yepyeni diyarlar keşfedecekler.

Müzik ve dansla dolu bu oyunu kaçırmamak için 27 Ocak Pazar günü saat 15.00’ı takvimlerinize not almayı unutmayın.

PARLAYAN YILDIZLAR'IN OCAK AYINDAKİ KONUKLARI GENÇ SANATÇILAR DENİZ YAKIN VE YEKTA ELMAS

Milli Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar serisi, Ocak ayında genç kemancı Deniz Yakın ve piyanist Yekta Elmas ile devam ediyor.

2008 yılında Ankara doğan Deniz Yakın, Eskişehir Genç Solistler sınavını kazanarak solist olarak çalma hakkı kazandı. Aynı zamanda Brüksel’de düzenlenen 11. Grumiaux Keman Yarışması ve 5. Uluslararası Roma Müzik Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödüllerini eve getirdi. Deniz Yakın, Mersin Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor. 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yekta Elmas ise, müziğe olan ilgisini piyano üzerinde yoğunlaştırdı. Bu alanda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine devam ediyor. 2014 yılında Belçika’daki Cesar Franck Uluslararası Piyano Yarışması’na katılmaya hak kazanan genç müzisyen, İtalya’da düzenlenen Piano Talents 4th International Piano Competition’da ikinci olmayı başardı. 28 Ocak Pazartesi, 20.30’da Milli Reasürans’ta gerçekleşecek konseri kaçırmayın!

İŞ SANAT OCAK AYI PROGRAMI İSE ŞÖYLE:

4 OCAK CUMA, 20.30

Yeni Yıl Konseri “Senede Bir Gün”

İstanbul Opera Orkestrası

Düzenleyen, yöneten: Serdar Yalçın

Hande Soner Ürben soprano

Deniz Likos mezzo-soprano

Hüseyin Likos tenor

9 OCAK ÇARŞAMBA, 20.30



Cappella Gabetta

Andres Gabetta yöneten/keman

Avi Avital mandolin

14 OCAK PAZARTESİ, 17.00/20.30

Aşk Ve Hüzündür İstanbul - İstanbul Şiirleri

25 OCAK CUMA, 20.30

Ariadna Castellanos

27 OCAK PAZAR, 15.00

Evvel Zaman Dışından Masallar - Orman Lokantası

Yazan: Yekta Kopan

Yöneten: Serdar Biliş

Anlatan: Sevinç Erbulak

28 OCAK PAZARTESİ, 20.30

Milli Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar

Deniz Yakın keman

Yekta Elmas piyano