Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamİşCep’te yeni uygulama - haberler
ABONE OL

Mobil bankacılık uygulamasının kapsamını genişletti

İş Bankası, mobil bankacılık uygulaması İşCep’te yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bankadan yapılan açıklamada, İşCep’ten Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’ya şifresiz geçiş yapabileceği bildirildi. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Dijital çağda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için müşteri analitiği, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz" dedi.

İş Bankası
HABERTURK.COM

Mobil bankacılık uygulaması İşCep'te yeni bir uygulama devreye alan İş Bankası, İşCep’ten farklı uygulamalardaki işlemlere erişilebileceğini bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, İşCep’ten Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’ya şifresiz geçiş yapabileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, firmalar da, İşCep ile 8 milyondan fazla dijital müşteriye ulaşabilecekler.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Dijital çağda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için müşteri analitiği, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Mobil bankacılık uygulaması olan İşCep bu anlayışımızın bir ürünü. Ortak iş yapış yöntemlerini zenginleştirmek amacıyla çok uzun süredir teknolojik alanda yaptığımız yatırımları API’ler aracılığıyla sektörün kullanımına sunuyoruz. Şimdi bu API’leri kullanarak yapılan geliştirmeyle müşterilerimizin, Anadolu Hayat Emeklilik Mobil uygulamasından sunulan bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine, Anadolu Sigorta Sigortam Cepte uygulamasından sunulan sigortacılık hizmet ve ürünlerine İşCep’ten şifresiz olarak erişimi mümkün hale geldi” dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Alo" hatlarına vatandaşlardan çağrı yağdı - Haberler
İŞ-YAŞAM"Alo" hatlarına vatandaşlardan çağrı yağdı
Çelik ihracatçıları Avrupa'ya karşı harekete geçti - Haberler
İŞ-YAŞAMÇelik ihracatçıları AB'ye karşı harekete geçti
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru - haberler
İŞ-YAŞAMÇanakkale Köprüsü'nde son blok yerleştirildi
Türkiye ve Rusya süre sınırlamasını kaldırıyor - Haberler
İŞ-YAŞAMTürkiye ve Rusya süre sınırlamasını kaldırıyor
Sabancı Holding'den konsolide satışları 13.6 milyar TL olarak gerçekleşti.
İŞ-YAŞAMİlk çeyrekte 1.2 milyar kâr açıkladı
ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi - Haberler
İŞ-YAŞAMATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi
Bakan Pekcan: Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz
İŞ-YAŞAM"Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz"
OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti
İŞ-YAŞAMOYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti
Sanayi Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Çetin atandı
İŞ-YAŞAMSanayi Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Çetin atandı
Bakan Varank: 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
İŞ-YAŞAMBakan Varank: 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X